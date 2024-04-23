В Астане пройдёт детский забег единства

28 апреля в столице организуют детский забег единства «Бірлік жүгірісі». Спортивное мероприятие проводится в честь Дня единства народа Казахстана, передает официальный сайт акимата Астаны.
Основная цель мероприятия — объединить все этносы нашей страны вокруг спорта, здорового образа жизни, передает DKNews.kz.
К тому же это отличный повод провести время всей семьей и отдохнуть.
Старт забега состоится на территории Экспо в 7:00. Дистанция — 1 км. Участие в забеге могут принять дети в возрасте от 6 до 17 лет.
Всем зарегистрированным участникам выдадут стартовый рюкзак и футболку. А на финише каждый получит медаль.
Количество мест ограничено.