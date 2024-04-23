26 апреля на площади Советов для кемеровчан пройдёт пасхальная ярмарка

Кемеровчан приглашают за покупками на сельскохозяйственную ярмарку, которая состоится 26 апреля на площади Советов. К Пасхе горожане смогут купить куличи, яйца, хлебобулочные изделия, мёд, орехи, ягоды и т. д.
Производители Анжеро-Судженска, Кемеровского, Промышленновского, Топкинского муниципальных округов традиционно предложат молоко и мясо. Представители потребительской кооперации привезут заготовки из региона: папоротник, ягоды, грибы, кедровые орехи.
Мастера декоративно-прикладного творчества выставят свои работы, а для садоводов и дачников привезут саженцы плодово-ягодных и декоративных культур, цветочную рассаду, укрывной материал, садовый инвентарь.
Кемеровчан также угостят гречневой кашей с мясом и горячим чаем. Тяжёлые сумки до остановки пенсионерам помогут волонтёры.