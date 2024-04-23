Гвардейцы заготовили более 1 миллиона мешкотар для возведения дамб в затопляемых населенных пунктах Казахстана

Кроме того, в Атырауской области привлечены более 570 гвардейцев — из воинских частей 5546 (г. Атырау) и 5451 (г. Караганда), а также в городах и поселках Костанайской и Северо-Казахстанской областях — военнослужащие воинских частей 6697 (г. Костанай) и 6637 (г. Петропавловск), курсанты петропавловской Академии Национальной гвардии РК. К ним на помощь направлены стражи порядка из столичной оперативной бригады и авиационной базы. Всего группировка сил от Национальной гвардии в данных северных регионах составляет более 400 человек, 13 автомобилей и один вертолет.