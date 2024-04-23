С 2024 года кузбасские прабабушки и прадедушки получат доплату за правнуков

«Доплата полагается пенсионерам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные правнуки до 18 лет, при их очном обучении в возрасте до 23 лет, а также старше 23 лет, если они являются инвалидами с детства», — говорит управляющий региональным Отделением СФР Людмила Бабичук.