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С 2024 года кузбасские прабабушки и прадедушки получат доплату за правнуков

В марте появились изменения в законодательстве.

По мартовским изменениям в законодательстве прабабушки и прадедушки Кемеровской области смогут получать доплату к страховой пенсии, если на их иждивении находятся правнуки. Доплату могут установить обоим пенсионерам, как работающим, так и неработающим.

«Доплата полагается пенсионерам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные правнуки до 18 лет, при их очном обучении в возрасте до 23 лет, а также старше 23 лет, если они являются инвалидами с детства», — говорит управляющий региональным Отделением СФР Людмила Бабичук.

Размер фиксированной выплаты составляет 8 134,88 рубля. К этой сумме прабабушки и прадедушки могут получить дополнительно 2 711,63 рубля за каждого иждивенца, но не более чем за трёх сразу.

Подать заявление для перерасчета фиксированной выплаты в связи с нахождением на иждивении правнуков пожилые люди могут через портал Госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР по Кемеровской области или МФЦ.