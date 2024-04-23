Это жизненная необходимость: прокуратура Хабаровска добилась выдачи ребенку с сахарным диабетом медицинского изделия

Родители были вынуждены самостоятельно покупать медицинское изделие. Тогда прокуратура обратилась в суд. По иску они планировали обязать минздрав выдать ребенку систему, а также возместить почти 187 тысяч рублей, которые на нее потратили родители больного. Еще с ведомства потребовали 20 тысяч моральной компенсации.