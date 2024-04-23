Это жизненная необходимость: прокуратура Хабаровска добилась выдачи ребенку с сахарным диабетом медицинского изделия

В Хабаровске ребенок-инвалид получил жизненно необходимое изделие только после вмешательства прокуратуры. Надзорный орган Центрального района организовал проверку после обращения законных представителей несовершеннолетнего. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
— Вопреки рекомендациям врачей, ребенок, страдающий сахарным диабетом, не обеспечен необходимой по жизненным показаниям системой непрерывного мониторинга глюкозы, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Родители были вынуждены самостоятельно покупать медицинское изделие. Тогда прокуратура обратилась в суд. По иску они планировали обязать минздрав выдать ребенку систему, а также возместить почти 187 тысяч рублей, которые на нее потратили родители больного. Еще с ведомства потребовали 20 тысяч моральной компенсации.
Суд требования удовлетворил. Исполнение решения контролирует прокуратура.