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Это жизненная необходимость: прокуратура Хабаровска добилась выдачи ребенку с сахарным диабетом медицинского изделия

Ребенку-инвалиду из Хабаровска не хотели выдавать нужное медицинское изделие.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске ребенок-инвалид получил жизненно необходимое изделие только после вмешательства прокуратуры. Надзорный орган Центрального района организовал проверку после обращения законных представителей несовершеннолетнего. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

— Вопреки рекомендациям врачей, ребенок, страдающий сахарным диабетом, не обеспечен необходимой по жизненным показаниям системой непрерывного мониторинга глюкозы, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Родители были вынуждены самостоятельно покупать медицинское изделие. Тогда прокуратура обратилась в суд. По иску они планировали обязать минздрав выдать ребенку систему, а также возместить почти 187 тысяч рублей, которые на нее потратили родители больного. Еще с ведомства потребовали 20 тысяч моральной компенсации.

Суд требования удовлетворил. Исполнение решения контролирует прокуратура.

Прокуратура
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