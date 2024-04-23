Во Владивостоке состоится ежегодный Победный заплыв

Ежегодный Победный заплыв во Владивостоке состоится на водной станции Тихоокеанского флота. Мероприятие пройдет под руководством спортивного управления администрации, сообщает «КП — Владивосток».
На заплыв приглашают спортсменов-подводников, пловцов и любителей плавания на открытой воде. На мероприятии будет работать полевая кухня с флотской кашей и горячим чаем.
Победный заплыв на акватории производится парадным строем. Его участники пронесут над водой знамена Великой Победы, флаги военного времени СССР, флаги с государственной и ведомственной символикой.
Участники могут использовать специальное снаряжение. Прогнозируемая температура воды — восемь градусов тепла. Для экипировки и принятия душа предоставят раздевалки, расположенные в районе водной станции Тихоокеанского флота.
В организации мероприятия также примут участие спортивный комитет Тихоокеанского флота и региональной федерации подводного спорта, при поддержке МЧС.
8 мая в 11:00 начинаются регистрация и экипировка участников. Подать предварительную заявку в Победном заплыве можно по ссылке. Место проведения: Владивосток, Набережная, 7, водная станция Тихоокеанского флота.