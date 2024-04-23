Во Владивостоке состоится ежегодный Победный заплыв

Ежегодный Победный заплыв во Владивостоке состоится на водной станции Тихоокеанского флота. Мероприятие пройдет под руководством спортивного управления администрации, сообщает «КП — Владивосток».

На заплыв приглашают спортсменов-подводников, пловцов и любителей плавания на открытой воде. На мероприятии будет работать полевая кухня с флотской кашей и горячим чаем.

Победный заплыв на акватории производится парадным строем. Его участники пронесут над водой знамена Великой Победы, флаги военного времени СССР, флаги с государственной и ведомственной символикой.

После парадного заплыва состоятся два соревновательных старта: на 100 и 500 метров среди мужчин и женщин. Все участники получат памятные значки, а победители — личные награды на каждой дистанции.