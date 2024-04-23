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Во Владивостоке состоится ежегодный Победный заплыв

Состязание в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 8 мая.

Ежегодный Победный заплыв во Владивостоке состоится на водной станции Тихоокеанского флота. Мероприятие пройдет под руководством спортивного управления администрации, сообщает «КП — Владивосток».

На заплыв приглашают спортсменов-подводников, пловцов и любителей плавания на открытой воде. На мероприятии будет работать полевая кухня с флотской кашей и горячим чаем.

Победный заплыв на акватории производится парадным строем. Его участники пронесут над водой знамена Великой Победы, флаги военного времени СССР, флаги с государственной и ведомственной символикой.

После парадного заплыва состоятся два соревновательных старта: на 100 и 500 метров среди мужчин и женщин. Все участники получат памятные значки, а победители — личные награды на каждой дистанции.

Участники могут использовать специальное снаряжение. Прогнозируемая температура воды — восемь градусов тепла. Для экипировки и принятия душа предоставят раздевалки, расположенные в районе водной станции Тихоокеанского флота.

В организации мероприятия также примут участие спортивный комитет Тихоокеанского флота и региональной федерации подводного спорта, при поддержке МЧС.

8 мая в 11:00 начинаются регистрация и экипировка участников. Подать предварительную заявку в Победном заплыве можно по ссылке. Место проведения: Владивосток, Набережная, 7, водная станция Тихоокеанского флота.

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