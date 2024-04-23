Больницы в Приморье изменят график в майские праздники: как будут работать

Поликлиники будут работать в обычном режиме 2, 3, 4, 6, 7 и 8 мая. В эти дни приморцы смогут открыть или продлить листы нетрудоспособности, выписать рецепты, а также посетить инфекционные кабинеты. Дежурные службы для оказания медицинской помощи при неотложных вызовах будут усилены 10 и 11 мая.