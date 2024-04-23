Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Больницы в Приморье изменят график в майские праздники: как будут работать

ВЛАДИВОСТОК, 23 апреля, ФедералПресс. В майские праздники медицинские учреждения Приморья изменят график работы. Изменения коснутся поликлиник края.

Источник: Freepik

Как сообщили в Минздраве Приморья, поликлиники будут закрыты 1, 5, 9 и 12 мая. В круглосуточном режиме продолжат работать больницы, травмпункты, родильные дома и станции скорой медицинской помощи.

Поликлиники будут работать в обычном режиме 2, 3, 4, 6, 7 и 8 мая. В эти дни приморцы смогут открыть или продлить листы нетрудоспособности, выписать рецепты, а также посетить инфекционные кабинеты. Дежурные службы для оказания медицинской помощи при неотложных вызовах будут усилены 10 и 11 мая.

Напомним, ветераны в преддверии 9 Мая получат единовременные выплаты. Для их получения никаких заявлений подавать не требуется.

медицина