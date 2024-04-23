В Перми начали прием заявок в трудовые смены «Отряда мэра»

В Перми начали прием заявок от молодежи города в «Отряда мэра». В этом году они пройдут в четыре смены по семи направлениям.
В своем телеграм-канале глава Перми Эдуард Соснин написал, что «Отряды мэра» станут отличной возможностью организовать летнюю занятость для подростков и молодежи, попробовать себя в профессии и приобрести новый опыт и знания.
Трудовые смены пройдут: с 31 мая по 14 июня, с 17 по 28 июня, с 1 по 12 июля, с 15 по 26 июля. Заявки для участия в них могут подать молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет включительно. Одним из условий станет наличие постоянной или временной прописки на территории Перми.
Ребятам предлагают работу и занятия по направлениям: «Культурный дежурный», «Экодежурный», «Книжный фонд», «Медиаиндустрия», «Вожатый», «Консультант-экскурсовод» и «Помощник инструктора по ЗОЖ».
Со всеми участниками «Отрядов мэра» заключат договор гражданско-правового характера. Они получат вознаграждение в размере 2,3 тыс. руб. за 10 трудовых смен (30 часов). Участников проекта также обеспечат бесплатным питанием.
Программа летней занятости молодежи реализуется в Перми уже около 20 лет.