В Перми начали прием заявок в трудовые смены «Отряда мэра»

Трудовые смены пройдут: с 31 мая по 14 июня, с 17 по 28 июня, с 1 по 12 июля, с 15 по 26 июля. Заявки для участия в них могут подать молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет включительно. Одним из условий станет наличие постоянной или временной прописки на территории Перми.