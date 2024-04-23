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Главные новости в Молдове 23 апреля

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 23 апреля 2024 года.

Сейчас в Ричмонде: +7° 2 м/с 70% 761 мм рт. ст. +9°
Источник: Комсомольская правда

1. Пять часов ожидания: в аэропорту Кишинева стало плохо участнице оппозиционного съезда в Москве, которую не пустили домой.

2. Ещё два дня дождей — и жара: В Молдову после холода идёт настоящая тёплая весна — точный прогноз синоптиков.

3. Откровения переписчика в Молдове: Как проверить, правильно ли записали ваши ответы, можно ли экран планшета фотографировать и тыкать в него пальцем.

4. Стали известны жуткие подробности гибели 19-летней беременной девушки в Молдове: Погибшую изнасиловали, пытались задушить и забили тупым предметом.

5. Теперь только импорт в супермаркетах: Как Кишинев остается без молдавских овощей-фруктов и другой продукции.

экономика
торговля