Главные новости в Молдове 23 апреля

1. Пять часов ожидания: в аэропорту Кишинева стало плохо участнице оппозиционного съезда в Москве, которую не пустили домой.
2. Ещё два дня дождей — и жара: В Молдову после холода идёт настоящая тёплая весна — точный прогноз синоптиков.
3. Откровения переписчика в Молдове: Как проверить, правильно ли записали ваши ответы, можно ли экран планшета фотографировать и тыкать в него пальцем.
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