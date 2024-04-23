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Время удара непогоды по Приморью уточнили синоптики

На регион надвигается циклон.

Сейчас в Ричмонде: +8° 2 м/с 66% 761 мм рт. ст. +9°
Источник: PrimaMedia.ru

В ближайшую ночь в Японское море выйдет циклон, сообщает ИА PrimaMedia. В Примгидромете уточнили, что на крайнем юге региона к утру среды, 24 апреля, начнется небольшой дождь, а днем осадки разной интенсивности доберутся до всей южной половины края. Минимальные температуры составят 0…+5 °С, на северо-востоке местами сохранятся отрицательные значения, −1…-3 °С. Максимальные температуры при плотной облачности и осадках будут ниже сегодняшних значений на 2−6 градусов.

По прогнозам синоптиков, в ближайшую ночь краевой центр окажется под влиянием циклона. К утру повысится вероятность небольшого дождя. День будет пасмурным и дождливым. Ветер поменяет направление с юго-восточного на северное. Максимальные и минимальные температуры сохранятся на уровне прошедших суток.