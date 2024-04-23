Время удара непогоды по Приморью уточнили синоптики

В ближайшую ночь в Японское море выйдет циклон, сообщает ИА PrimaMedia. В Примгидромете уточнили, что на крайнем юге региона к утру среды, 24 апреля, начнется небольшой дождь, а днем осадки разной интенсивности доберутся до всей южной половины края. Минимальные температуры составят 0…+5 °С, на северо-востоке местами сохранятся отрицательные значения, −1…-3 °С. Максимальные температуры при плотной облачности и осадках будут ниже сегодняшних значений на 2−6 градусов.