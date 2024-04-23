Новым участником «Дома-2» стал омич Артём Дынер

«Я занимаюсь грудничковым плаванием. Тренирую детей, у меня там дети от 2 месяцев до 9 лет. Приносят, к примеру, ребёнка, 2−3 месяца, я учу их нырять, делать проплывы», — рассказал о себе Артём.