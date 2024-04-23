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Новым участником «Дома-2» стал омич Артём Дынер

Новым участником проекта «Дом-2» стал 28-летний Артём Дынер из Омска.

Источник: СКРИНШОТ ВИДЕО

Эфир эпизода, в котором он появляется в шоу, состоялся накануне, 22 апреля.

«Я занимаюсь грудничковым плаванием. Тренирую детей, у меня там дети от 2 месяцев до 9 лет. Приносят, к примеру, ребёнка, 2−3 месяца, я учу их нырять, делать проплывы», — рассказал о себе Артём.

Ведущий предложил ему научить плавать Сашу Черно и пошутил, что если Артём это сделает, то у него будет пожизненный иммунитет.

Пришёл Артём на «Дом-2» по симпатии, к Лизе Субботиной. Но, она к этому моменту уже покинула шоу.

Ранее мы писали о мужчине из Омска, который принял участие в шоу «Конфетка», в котором песни авторов перепевают популярные артисты.

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