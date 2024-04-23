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На Приангарье идет циклон с Таймыра — прогноз погоды на рабочую шестидневку

Снежно-дождливое утро вторника в Иркутске дало понять горожанам, что в регион пришел очередной циклон. И погода на ближайшие дни испортится, сообщает ИА «ТК Город».

Сейчас в Ричмонде: +8° 2 м/с 66% 761 мм рт. ст. +9°
Источник: Reuters

По прогнозу синоптиков, сегодня, 23 апреля, днем осадков в столице Приангарья не ожидается и воздух прогреется градусов до девяти; в Братске вероятен небольшой мокрый снег и до плюс пяти.

По словам начальника гидрометеорологического центра Иркутского УГМС Юлии Яньковой, погоду в регионе будет определять высотный циклон с Таймыра:

«Обычно циклоны, которые формируются у земли, несут кратковременное ухудшение погоды. А когда приходит высотный циклон, он обычно задерживается надолго, из-за него и держится непогода. Надвигающийся на нас высотный циклон несет к нам холод с Таймыра, где еще продолжается зима, поэтому всю предстоящую рабочую неделю у нас будет холодно», — объяснила Янькова (цитата ИрСити).

Уже в следующие два дня — среду и четверг — погода ухудшится: 24 и 25 апреля метеорологи обещают мокрый снег и порывистый — до 11 метров в секунду — северо-западный ветер; по ночам столбики термометров будут опускаться до отметки минус три, днем подниматься не выше плюс пяти градусов.

И если сегодня «среднесуточная температура в Иркутске еще будет близкой к норме», то в среду и четверг — почти везде «ниже, чем обычно бывает в эти дни апреля». Исключением станут северные районы — там, по прогнозам, на 3−4 градуса выше нормы.

В общем, жителям и гостям Иркутской области нужно запастись терпением — до праздничных выходных, которые начнутся в воскресенье, улучшения погоды не предвидится. А если циклон решит задержаться, то и традиционные майские шашлыки, вполне возможно, придется отложить.