На Приангарье идет циклон с Таймыра — прогноз погоды на рабочую шестидневку

И если сегодня «среднесуточная температура в Иркутске еще будет близкой к норме», то в среду и четверг — почти везде «ниже, чем обычно бывает в эти дни апреля». Исключением станут северные районы — там, по прогнозам, на 3−4 градуса выше нормы.