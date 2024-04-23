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Красноярск попал на 12-е место рейтинга комфортных городов России

Красноярск набрал 208 баллов из 360 возможных.

Источник: Аргументы и факты

Красноярск занял 12-е место рейтинга качества городской среды от Министерства строительства РФ.

Как говорится в рейтинге, Красноярск попал в группу городов с условно комфортным климатом, набрав 208 баллов из 360.

В лидерах рейтинга Москва с показателем 304 балла, на втором — Санкт-Петербург, набравший 270 баллов, а на третьем — Нижний Новгород с 237 балами.

Меньше всего набрали Самара (196), Волгоград (180) и Омск (161). Волгоград и Омск в рейтинге не отнесли к числу благополучных, так как они набрали менее половины баллов.

Рейтинг составляется на основе анализа 36 различных индикаторов качества городской среды, среди которых жильё, инфраструктура, озеленение и т. п.

Ранее сообщалось о том, что красноярский Торгашинский хребет вошёл в тройку лучших мест для весенних фотосессий.

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