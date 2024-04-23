В Новосибирске стали известны причины смерти известной зоозащитницы Екатерины Голобородько

«Сегодня не стало человека, который приучал всю нашу команду к критическому мышлению! Не давал рубить с плеча и заставлял выдохнуть и посмотреть на ситуацию с другой стороны! Человек, рядом с которым не страшно было идти рядом, а если и страшно, то всегда с улыбкой!», — написали в соцсетях.