Прохладная погода сохранится в Беларуси во вторник

Ночью местами пройдут кратковременные осадки — дождь и мокрый снег, днем повсеместно прогнозируются дожди, местами сильные. Ночью температура будет находиться в пределах от +1 до +6°С, в Витебской области ожидаются заморозки от 0 до −3°С, днем — от +8 до +15°С.