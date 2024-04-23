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Прохладная погода сохранится в Беларуси во вторник

МИНСК, 23 апр — Sputnik. Прохладная погода сохранится в Беларуси во вторник, возможны небольшие и кратковременные дожди, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Сейчас в Ричмонде: +7° 2 м/с 70% 761 мм рт. ст. +9°
Источник: Sputnik.by

По информации синоптиков, погодные условия 23 апреля в стране в основном будут формировать область повышенного давления и холодная неустойчивая масса воздуха.

«Ожидается облачная с прояснениями погода, утром во многих районах осадки — дождь, по северу — с мокрым снегом. Днем местами по юго-востоку — небольшие кратковременные дожди».

сказали в Белгидромете.

Днем температура воздуха составит от +3°С (на северо-западе) до +13°С (на юго-востоке). В течение суток атмосферное давление будет расти.

В среду, 24 апреля, ночью в республике скажется влияние малоактивного фронта, днем на территорию Беларуси придут атмосферные фронты циклона с центром над Карпатами.

Ночью местами пройдут кратковременные осадки — дождь и мокрый снег, днем повсеместно прогнозируются дожди, местами сильные. Ночью температура будет находиться в пределах от +1 до +6°С, в Витебской области ожидаются заморозки от 0 до −3°С, днем — от +8 до +15°С.