Прохладная погода сохранится в Беларуси во вторник

По информации синоптиков, погодные условия 23 апреля в стране в основном будут формировать область повышенного давления и холодная неустойчивая масса воздуха.
«Ожидается облачная с прояснениями погода, утром во многих районах осадки — дождь, по северу — с мокрым снегом. Днем местами по юго-востоку — небольшие кратковременные дожди».
Днем температура воздуха составит от +3°С (на северо-западе) до +13°С (на юго-востоке). В течение суток атмосферное давление будет расти.
В среду, 24 апреля, ночью в республике скажется влияние малоактивного фронта, днем на территорию Беларуси придут атмосферные фронты циклона с центром над Карпатами.
Ночью местами пройдут кратковременные осадки — дождь и мокрый снег, днем повсеместно прогнозируются дожди, местами сильные. Ночью температура будет находиться в пределах от +1 до +6°С, в Витебской области ожидаются заморозки от 0 до −3°С, днем — от +8 до +15°С.