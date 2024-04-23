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Во Владивостоке отменяют в мае массовые мероприятия: причины

ВЛАДИВОСТОК, 23 апреля, ФедералПресс. Во Владивостоке начали отменять массовые мероприятия, которые должны были состояться в начале мая. Такое решение принято в связи с антитеррористическим мерами.

Источник: Reuters

Как сообщили в пресс-службе правительства Приморского края, в этом году принято решение об отмене традиционного Первомайского шествия.

«Шествие на 1 Мая во Владивостоке отменили в связи с усилением мер антитеррористической безопасности», — сообщили в правительстве.

Отменили и традиционное открытие байкерского сезона, которое в этом году должно было состояться 4 мая на центральной площади Владивостока. Это связано с распоряжением мэрии города, в котором говориться, что на мероприятиях с участием более 500 человек должны присутствовать вооруженные сотрудники частных охранных фирм или Росгвардии с табельным оружием.

Напомним, на майские праздники медицинские учреждения Приморья временно изменят график работы. Куда обращаться в случае недомогания, рассказываем здесь.

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