Во Владивостоке отменяют в мае массовые мероприятия: причины

Отменили и традиционное открытие байкерского сезона, которое в этом году должно было состояться 4 мая на центральной площади Владивостока. Это связано с распоряжением мэрии города, в котором говориться, что на мероприятиях с участием более 500 человек должны присутствовать вооруженные сотрудники частных охранных фирм или Росгвардии с табельным оружием.