Во Владивостоке отменяют в мае массовые мероприятия: причины

Как сообщили в пресс-службе правительства Приморского края, в этом году принято решение об отмене традиционного Первомайского шествия.
«Шествие на 1 Мая во Владивостоке отменили в связи с усилением мер антитеррористической безопасности», — сообщили в правительстве.
Отменили и традиционное открытие байкерского сезона, которое в этом году должно было состояться 4 мая на центральной площади Владивостока. Это связано с распоряжением мэрии города, в котором говориться, что на мероприятиях с участием более 500 человек должны присутствовать вооруженные сотрудники частных охранных фирм или Росгвардии с табельным оружием.
Напомним, на майские праздники медицинские учреждения Приморья временно изменят график работы. Куда обращаться в случае недомогания, рассказываем здесь.