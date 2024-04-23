Новосибирцы агитируют за открытие станции «Университет» в Академгородке

На сайте change.org опубликовали петицию, которая призывает открыть ж/д станцию «Университет» в Верхней зоне Академгородка в Новосибирске. По данным на 23 апреля, обращение подписали более 100 человек.
Авторы отмечают, что проект станции нужно возродить, поскольку активно строится новый кампус НГУ, а также выросли пробки на дорогах Академгородка.
«Просим восстановить из пепла вопрос открытия станции “Университет” в связи со: а) строительством новых корпусов НГУ; б) резким увеличением пробок на дорогах Академгородка с Верхней зоны в Нижнюю, приведшей к невозможности добраться до/от станции “Сеятель” с/на Верхней (юю) зоны (у), из-за строительства в нижней зоне нескольких многоэтажных (15−26) домов и трех офисных зданий (15−30 этажей)», — указали авторы обращения.
Они отметили, что сейчас идти со станции «Обское море» до НГУ очень долго, поэтому новая железнодорожная платформа пользовалась бы популярностью.
При этом создатели петиции обращают внимание, что строительство новой станции не исключает сохранение леса в Академгородке. В пример они привели станцию «Нижняя Ельцовка», которая расположена вдалеке от жилых домов и не имеет подъезда.
Напомним, в Новосибирске планируют ликвидировать маршрутки до Академгородка.