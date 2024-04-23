Новосибирцы агитируют за открытие станции «Университет» в Академгородке

«Просим восстановить из пепла вопрос открытия станции “Университет” в связи со: а) строительством новых корпусов НГУ; б) резким увеличением пробок на дорогах Академгородка с Верхней зоны в Нижнюю, приведшей к невозможности добраться до/от станции “Сеятель” с/на Верхней (юю) зоны (у), из-за строительства в нижней зоне нескольких многоэтажных (15−26) домов и трех офисных зданий (15−30 этажей)», — указали авторы обращения.