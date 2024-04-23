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Синоптики пообещали снег в Челябинской области

Во вторник, 23 апреля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Днём на севере региона воздух прогреется до +16 градусов, а на юге и западе — до +26. Восточный ветер подует со скоростью 4−9 м/с, его порывы могут достичь 14 м/с. Подробнее о погоде на ближайшие дни рассказали в местном отделении Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +7° 2 м/с 70% 761 мм рт. ст. +9°
Источник: Pchela.News

По данным синоптиков, никуда не денутся осадки и в среду. В этот день, помимо дождей, на Южном Урале ожидаются до +8 градусов тепла и слабый восточный ветер. А в четверг на регион и вовсе обрушится мокрый снег. При этом температура воздуха днём составит не более +14 градусов.

В Челябинске сегодня ожидается небольшой дождь, а столбики термометров покажут +14…+16. Осадки прогнозируются и в среду, к тому же станет заметно прохладнее — +7 градусов. Такая дневная температура воздуха и дождливая погода сохранятся до четверга.

Напомним, что из-за аномальной жары, пришедшей на регион в конце минувшей недели, южноуральцы начали задыхаться в квартирах. Социальные сети пестрели просьбами жителей из разных уголков региона отключить отопление. На возмущённые просьбы горожан ответили в мэрии, напомнив о переменчивой погоде.