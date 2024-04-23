Синоптики пообещали снег в Челябинской области

По данным синоптиков, никуда не денутся осадки и в среду. В этот день, помимо дождей, на Южном Урале ожидаются до +8 градусов тепла и слабый восточный ветер. А в четверг на регион и вовсе обрушится мокрый снег. При этом температура воздуха днём составит не более +14 градусов.