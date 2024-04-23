На трассе М-5 ограничили движение для грузовиков

Сегодня утром, 23 апреля, в Башкирии ограничили движение на трассе М-5 «Урал». Об этом рассказала пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства.
Из-за проведения буровзрывных работ до 14:00 для грузовиков будет закрыт участок от Федоровки до границы с Челябинской областью. На легковых авто его можно будет объехать по региональным дорогам по маршруту Аша-Миньяр-Сим, а вот большегрузам там проезд запрещен.
Буровзрывные работы, сообщает Минтранс, будут проводиться каждый вторник или четверг в зависимости от погоды.
— Просим водителей с пониманием отнестись к временным ограничениям, — заявили в дорожном ведомстве.