На трассе М-5 ограничили движение для грузовиков

Из-за проведения буровзрывных работ до 14:00 для грузовиков будет закрыт участок от Федоровки до границы с Челябинской областью. На легковых авто его можно будет объехать по региональным дорогам по маршруту Аша-Миньяр-Сим, а вот большегрузам там проезд запрещен.