Мэр Ростова рассказал, что будет на месте сгоревшего квартала у Театральной

Власти Ростова рассказали, что будет на месте сгоревшего квартала у Театральной площади. Об этом глава администрации Алексей Логвиненко написал в своём микроблоге.
На месте сгоревшего микрорайона будет новая транспортная развязка по типу кольца с односторонним движением на улицах Закруткина, Орловской, проспекте Театральном и в переулке Краснофлотском. Также будет сформирована общественная пешеходная зона — спуск к Дону.
Жилая застройка не планируется.
«Предусмотрено строительство большого транспортного кольца. Также здесь появится непрерывная пешеходная зона от Театральной площади до набережной. Ширина пешеходной зоны составит от 40 до 60 метров», — пояснил градоначальник.
Напомним, огромный пожар на площади 10 тыс. квадратных метров вспыхнул в Ростове в 2017 году, тогда сгорело более сотни домов. Эту территорию старожилы называли «Говняркой». Причиной назвали короткое замыкание.