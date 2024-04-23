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Мэр Ростова рассказал, что будет на месте сгоревшего квартала у Театральной

Жилая застройка не предусмотрена.

Источник: Аргументы и факты

Власти Ростова рассказали, что будет на месте сгоревшего квартала у Театральной площади. Об этом глава администрации Алексей Логвиненко написал в своём микроблоге.

На месте сгоревшего микрорайона будет новая транспортная развязка по типу кольца с односторонним движением на улицах Закруткина, Орловской, проспекте Театральном и в переулке Краснофлотском. Также будет сформирована общественная пешеходная зона — спуск к Дону.

Жилая застройка не планируется.

«Предусмотрено строительство большого транспортного кольца. Также здесь появится непрерывная пешеходная зона от Театральной площади до набережной. Ширина пешеходной зоны составит от 40 до 60 метров», — пояснил градоначальник.

Напомним, огромный пожар на площади 10 тыс. квадратных метров вспыхнул в Ростове в 2017 году, тогда сгорело более сотни домов. Эту территорию старожилы называли «Говняркой». Причиной назвали короткое замыкание.

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