Мэр Ростова рассказал, что будет на месте сгоревшего квартала у Театральной

На месте сгоревшего микрорайона будет новая транспортная развязка по типу кольца с односторонним движением на улицах Закруткина, Орловской, проспекте Театральном и в переулке Краснофлотском. Также будет сформирована общественная пешеходная зона — спуск к Дону.