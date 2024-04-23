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Китаец пытался провезти 3,5 кг нефрита в качестве сувенира в аэропорту Иркутска

В отношении иностранца возбудили административное дело.

Источник: Таможня Иркутска

Сотрудники Иркутской таможни при проведении контроля международного авиарейса Иркутск — Пекин обнаружили в багаже иностранца пять природных необработанных камней разной формы, размеров и оттенков. При проведении экспертизы оказалось, что найденные минералы — это 3,5 кг необработанного нефрита. Гражданин Китая собирался вывезти его в качестве сувенира для друга, при этом никаких разрешений у него не было. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ФТС СТУ Иркутская таможня.

Как рассказали в ведомстве, нефрит необработанный включен в перечень товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок перевоза через таможенную границу Евразийского экономического союза. Вывоз физлицами минерального сырья в качестве товаров для личного пользования запрещен.

Иркутская таможня возбудила административное дело. Нарушителю грозит наказание в виде штрафа с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

Всего в 2024 году должностные лица таможенного поста в аэропорту «Иркутск» возбудили 319 дел об административных правонарушениях, из них три — в отношении нефрита необработанного. Авиапассажиры пытались также незаконно провезти алкогольную продукцию, кастеты, ножи, сигареты, продукцию растительного и животного происхождения.

таможня