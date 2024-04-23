Китаец пытался провезти 3,5 кг нефрита в качестве сувенира в аэропорту Иркутска

Сотрудники Иркутской таможни при проведении контроля международного авиарейса Иркутск — Пекин обнаружили в багаже иностранца пять природных необработанных камней разной формы, размеров и оттенков. При проведении экспертизы оказалось, что найденные минералы — это 3,5 кг необработанного нефрита. Гражданин Китая собирался вывезти его в качестве сувенира для друга, при этом никаких разрешений у него не было. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ФТС СТУ Иркутская таможня.