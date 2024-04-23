В Алматы без воды останутся несколько микрорайонов

Согласно распространяемому сообщению, в городе с 00:05 25 апреля до 06:00 26 апреля будут проводиться плановые профилактические работы на объектах и сетях водоснабжения по замене запорной арматуры и промывке резервуаров чистой воды.
«Временно будет ограничена подача воды в мкр. Орбита 1−4, мкр. Таугуль 3, мкр. Мамыр 1−7, в контурах улиц Саина — Жандосова — Яссауи — Шаляпина, Яссауи — Шаляпина — Ашимова — Абая».
Также отмечено, что соответствующие работы позволят обеспечить качественное и стабильное водоснабжение.
«На объекты образования будет осуществлен подвоз воды автоцистернами. Для жителей будет курсировать водовоз, график и схема маршрута будут указаны на сайте».Пресс-служба ГКП «Алматы Су».
Кроме того, по всем интересующим вопросам можно обращаться по этим номерам: 274−66−66, 241−26−79.