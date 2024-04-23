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В Алматы без воды останутся несколько микрорайонов

Пресс-служба государственного коммунального предприятия «Алматы Су» сообщила Zakon.kz о плановых профилактических работах на сетях водоснабжения. Специалисты просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Источник: pexels

Согласно распространяемому сообщению, в городе с 00:05 25 апреля до 06:00 26 апреля будут проводиться плановые профилактические работы на объектах и сетях водоснабжения по замене запорной арматуры и промывке резервуаров чистой воды.

«Временно будет ограничена подача воды в мкр. Орбита 1−4, мкр. Таугуль 3, мкр. Мамыр 1−7, в контурах улиц Саина — Жандосова — Яссауи — Шаляпина, Яссауи — Шаляпина — Ашимова — Абая».

Пресс-служба ГКП «Алматы Су»

Также отмечено, что соответствующие работы позволят обеспечить качественное и стабильное водоснабжение.

«На объекты образования будет осуществлен подвоз воды автоцистернами. Для жителей будет курсировать водовоз, график и схема маршрута будут указаны на сайте».Пресс-служба ГКП «Алматы Су».

Кроме того, по всем интересующим вопросам можно обращаться по этим номерам: 274−66−66, 241−26−79.

ЖКХ