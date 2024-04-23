Омская страусиная ферма сообщила об открытии сезона

«Рады вам сообщить, что открытие состоится 30 апреля, в 11:00. Ближайшие дни работы: 30.04, 1, 4, 5 мая и 9, 10, 11, 12 мая с 11:00 до 17:00», — написано в сообщении, размещённом в официальной группе.