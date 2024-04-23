Омская страусиная ферма сообщила об открытии сезона

Ферма «Омский страус» сообщила об открытии сезона. Она располагается в Усть-Заостровке Омского района, недалеко от Ачаирского монастыря. Первый рабочий день страусиной фермы стартует 30 апреля.
«Рады вам сообщить, что открытие состоится 30 апреля, в 11:00. Ближайшие дни работы: 30.04, 1, 4, 5 мая и 9, 10, 11, 12 мая с 11:00 до 17:00», — написано в сообщении, размещённом в официальной группе.
В летний сезон страусиная ферма будет работать каждые выходные и праздничные дни. О дополнительных днях работы владельцы фермы будут сообщать заранее.
В паблике опубликовали и цены:
- Вход на ферму для взрослых — 300 рублей;
- Вход для детей от трёх до 14 лет — 140 рублей;
- Вход для детей до трёх лет — бесплатно;
- Сафари для взрослых — 150 рублей;
- Сафари для детей от пяти до 14 лет — 50 рублей;
- Сафари для детей до пяти лет — бесплатно.
Отметим, что посещение фермы с домашними животными запрещено, так же как и распитие на её территории спиртных напитков.