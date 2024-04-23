Вода в реках на территории Уфы пошла на спад

Уровень воды в реках, протекающих на территории Уфы, падает. Об этом сообщил и.о. председателя Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.
Так, река Белая возле Монумента Дружбы опустилась за сутки на 8 см. Текущий уровень составляет 593 см, неблагоприятный — 730 см. На реке Уфе в районе Шакши вода ушла на 7 см. Сейчас ее уровень составляет 525 см. На пойму она может выйти при 830 см.
«В Центр обработки вызовов Системы-112 поступило одно сообщение о подтоплении территорий от талых вод и рек. С начала паводкоопасного периода зарегистрировано 950 обращений», — отметил глава ведомства.
Максимальный подъем уровня воды за сутки зафиксирован в реке Белой в Бирске (+5 см) и в Каме в селе Масляный Мыс Краснокамского района (+4 см).
На контроле спасателей остаются 17 ситуаций в девяти муниципальных районах. Подтопленными остаются 13 участков автодорог, четыре низководных моста, один садовый дом, четыре придомовых и 1373 садовых участков.