Вода в реках на территории Уфы пошла на спад

Так, река Белая возле Монумента Дружбы опустилась за сутки на 8 см. Текущий уровень составляет 593 см, неблагоприятный — 730 см. На реке Уфе в районе Шакши вода ушла на 7 см. Сейчас ее уровень составляет 525 см. На пойму она может выйти при 830 см.