Аэропорт в Бодайбо возобновил работу

Аэропорт в Бодайбо возобновил свою работу сегодня, 23 апреля. 12 рейсов авиакомпаний «ИрАэро» и «Ангара» вылетели из Иркутска в Бодайбо. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.