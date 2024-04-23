Аэропорт в Бодайбо возобновил работу

Аэропорт в Бодайбо возобновил свою работу сегодня, 23 апреля. 12 рейсов авиакомпаний «ИрАэро» и «Ангара» вылетели из Иркутска в Бодайбо. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Байкало-Ангарская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.
Напомним, 21 апреля аэропорт Бодайбо закрыли в связи с неблагоприятными погодными условиями. Предварительно, авиаузел планировали открыть 22 апреля в 06.00, затем прием и отправление воздушных судов перенесли на 23 апреля из-за состояния воздушно посадочной полосы.