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Аэропорт в Бодайбо возобновил работу

Две авиакомпании выполнили уже 12 рейсов из Иркутска.

Источник: KrasnodarMedia.su

Аэропорт в Бодайбо возобновил свою работу сегодня, 23 апреля. 12 рейсов авиакомпаний «ИрАэро» и «Ангара» вылетели из Иркутска в Бодайбо. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.

Напомним, 21 апреля аэропорт Бодайбо закрыли в связи с неблагоприятными погодными условиями. Предварительно, авиаузел планировали открыть 22 апреля в 06.00, затем прием и отправление воздушных судов перенесли на 23 апреля из-за состояния воздушно посадочной полосы.