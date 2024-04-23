В Омске откроют первый в стране филиал зарубежного вуза

В Омске планируют открыть филиал Казахстанского национального университета имени Аль-Фараби. Об этом в интервью «Sputnik на русском» рассказал заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский. В России открытие филиала зарубежного университета пройдёт впервые.
«Мы постараемся, чтобы коллегам из Казахстана было комфортно у нас. Я думаю, что будут совместные исследовательские проекты. Студентов из Казахстана у нас учится больше, чем из любой другой страны. Между нами нет языкового барьера, поэтому мы с оптимизмом смотрим на перспективы сотрудничества с Казахстаном», — рассказал Константин Могилевский.
Отметим, что Казахстанский национальный университет имени Аль-Фараби находится в Алма-Ате. Он был основан в 1934 году. В позапрошлом году вуз занял 150-е место в мире по версии международного рейтингового агентства QS World University Rankings.