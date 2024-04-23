В Омске откроют первый в стране филиал зарубежного вуза

«Мы постараемся, чтобы коллегам из Казахстана было комфортно у нас. Я думаю, что будут совместные исследовательские проекты. Студентов из Казахстана у нас учится больше, чем из любой другой страны. Между нами нет языкового барьера, поэтому мы с оптимизмом смотрим на перспективы сотрудничества с Казахстаном», — рассказал Константин Могилевский.