Во Всемирный день английского языка в Бухаре запустили новый челлендж. Видео

Шекспир пришел в древний город очень давно. Считается, что он начал победное шествие сюда вместе с британскими дипломатами, путешественниками и миссионерами. Считается также, что узбекский литератор, выпускник Стамбульского университета, профессор, уроженец Бухары Абдурауф Фитрат в 1920-х годах писал свои знаменитые драмы под влиянием Шекспира. В 1930-х и даже во время войны шекспировские произведения ставил местный облмуздрамтеатр, в 1950—1990-х годах с отрывками из шекспировских пьес экспериментировали школьные и студенческие театральные кружки.