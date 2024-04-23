Во Всемирный день английского языка в Бухаре запустили новый челлендж. Видео

В этот день по всему миру проходят конференции, конкурсы, викторины, фото- и художественные выставки, мастер-классы, позволяющие ознакомиться с классическим английским языком и литературой. Решили не отставать от планеты всей и в древней Бухаре. Тема, предложенная Бухарской литературной школой, — «Сонеты великого Шекспира в переводах узбекского поэта Джамала Камала».
В Телеграме и Фейсбуке любители шекспировской словесности и ее переводов на узбекский язык разместили и продолжают размещать свои видеоролики с любыми из 154 шекспировских сонетов (сонет -стихотворение из 14 строк). Это, прежде всего, молодежь, на которую, собственно, и рассчитаны подобного рода мероприятия.
Почему в Бухаре? И почему Джамал Камал?
Шекспир пришел в древний город очень давно. Считается, что он начал победное шествие сюда вместе с британскими дипломатами, путешественниками и миссионерами. Считается также, что узбекский литератор, выпускник Стамбульского университета, профессор, уроженец Бухары Абдурауф Фитрат в 1920-х годах писал свои знаменитые драмы под влиянием Шекспира. В 1930-х и даже во время войны шекспировские произведения ставил местный облмуздрамтеатр, в 1950—1990-х годах с отрывками из шекспировских пьес экспериментировали школьные и студенческие театральные кружки.
Долгое время для перевода Шекспира на узбекский язык использовались, как правило, интерпретации на русском языке (переводы Б. Пастернака, С. Маршака, Н. Гумилёва). Напрямую с английского оригинала лишь в конце XX века сонеты начал переводить уроженец Бухары, народный поэт Узбекистана Джамал Камал (1938−2022).
Венера Каюмова, кандидат филологических наук, доцент Узбекского государственного университета мировых языков подчеркивает, что вовсе не случайно, что это мероприятие в Бухаре связано с именем величайшего английского драматурга, поэта, актера Уильяма Шекспира. По ее словам, он не только был творцом блистательных произведений, но и, по мнению ученых, ввел около 3 000 новых слов в английский язык. Шекспир переведен почти на все языки мира.
«В Узбекистане Джамал Камал — уроженец Бухары — выполнил непосредственный перевод многих произведений Шекспира, в том числе и 154 его сонетов. Работа с оригиналом, как считает исследователь Наргиза Хамидова, дала Джамалу Камалу “возможность интерпретации не только содержания, но и формы и ритма английского текста”, что в наибольшей степени приблизило его переводы к Шекспиру», — отметила Каюмова.
Королева Елизавета II лично поблагодарила в письме за сонеты Шекспира на узбекском языке нашего земляка Джамала Камала, который писал: «Шекспир драматургом великим // Давно как в театрах прослыл, // И сделался многоязыким, // И мир как поэт покорил. // Огонь пролетает сквозь строчек, // Играют в узбекском краю Шекспира… Его переводчик, // Незримо за сценой стою».
«За прошедший после предыдущего празднования Дня английского языка период, — говорит модератор виртуальной Бухарской литературной школы, кандидат педагогических наук, доцент Бухарского университета инноваций Замира Хасанова, — на профессиональных и самодеятельных сценах Узбекистана с успехом шли постановки произведений Шекспира. Опубликован ряд научных работ в сфере шекспироведения и преподавания английского языка».
По рекомендации лидеров молодежи многим студентам были оплачены их контракты, покрыты расходы на обучение иностранным языкам. С текущего учебного года занятия в школах республики ведут 500 дополнительно приглашенных из-за рубежа специалистов в области английского языка. Обучение английскому языку осуществляется также в моноцентрах «Ишга мархамат».
В планах Бухарской литературной школы празднование дней русского (6 июня), арабского (18 декабря) и других мировых языков. В этой работе участвуют государственные и негосударственные детские сады, школы, университеты, а также многочисленные учебные центры.
Шекспир так прочно вошел в жизнь города, что уже оброс легендами и красивыми байками. Вездесущие гиды показывают туристам старинный бухарский дом с балконом, очень похожим на шекспировский.
Или — кладбище, где еще в советское время были похоронены местные Ромео и Джульетта. Или — мост влюбленных — каменный пятисотлетний «Пули ошикон».