В Уфе вновь побит температурный рекорд

Днем 22 апреля на аэрологической станции Уфа-Дема в очередной раз зафиксировали температурный рекорд, столбик термометра показал +28,4°. Предыдущий рекорд в +25,8° в этот день погода установила в 2012 году.
По данным Башгидромета, во второй половине апреля среднесуточная температура воздуха превышала норму на 10−15°.
Напомним, 21 апреля на метеостанции Уфа-Дема зафиксировали +28,4° (в 2012 году — 25,9°), а 19 апреля — 29,3° жары (в 2012 году — +26°).
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни на смену жаре придут дожди и грозы.