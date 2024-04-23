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В Уфе вновь побит температурный рекорд

В башкирской столице вновь перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха.

Сейчас в Ричмонде: +8° 2 м/с 66% 761 мм рт. ст. +9°
Источник: Башинформ

Днем 22 апреля на аэрологической станции Уфа-Дема в очередной раз зафиксировали температурный рекорд, столбик термометра показал +28,4°. Предыдущий рекорд в +25,8° в этот день погода установила в 2012 году.

По данным Башгидромета, во второй половине апреля среднесуточная температура воздуха превышала норму на 10−15°.

Напомним, 21 апреля на метеостанции Уфа-Дема зафиксировали +28,4° (в 2012 году — 25,9°), а 19 апреля — 29,3° жары (в 2012 году — +26°).

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни на смену жаре придут дожди и грозы.