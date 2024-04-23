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Мэр Иркутска навестил 105-летнего ветерана Великой Отечественной войны

На днях Василий Филиппович Дыгай отметил свой юбилей.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Мэр Иркутска Руслан Болотов лично поздравил с прошедшим юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Василия Филипповича Дыгая, на днях ему исполнилось 105 лет, написал глава города в своем телеграм-канале.

— Мы всегда будем ориентироваться на вас, на поколение победителей. Людей, которые отстояли страну. Вы подарили 80 лет мирной жизни, ценой невероятных потерь и усилий, — сказал Болотов.

Василий Дыгай прошел всю Великую Отечественную войну от Запада до Чехословакии в составе 110-й гвардейской дивизии. После отставки он не ушел на пенсию, а занялся работой с молодежью.

— Я знаю, что такое война и, что значит воевать и защищать Родину. Я участвовал в Великой Отечественной войне и в Советско-Японской. В Отечественной воевал с первых дней и под Прагой закончил, — поделился Василий Филиппович.

Руслан Болотов пожелал юбиляру крепкого здоровья и долгих лет жизни. Глава города отметил, что, рассказывая о своем подвиге, Василий Филиппович подает нужный пример для подрастающего поколения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в столице региона впервые за долгие года состоялся форум бурят. На нем обсуждали основные меры поддержки этнического населения.