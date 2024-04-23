Как получить путевку на охоту и рыбалку: новые правила

Путевка выдается в бумажном или электронном виде охотничьим хозяйством гражданам по их устному или письменному обращению для посещения закрепленных охотничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов с целью добывания объектов животного мира при наличии разрешения на пользование животным миром.