В Челябинске изменили время репетиций перед Парадом Победы: когда будет закрыта площадь Революции

В Челябинске вечером 23 апреля собирались отрепетировать выступление творческих коллективов, которым должен завершиться парад 9 мая. Но репетицию перенесли.
Как сообщили в городском управлении культуры, вместо 23 апреля тренировка состоится 29 апреля.
А первая репетиция творчески номеров пройдет 26 апреля. она продлится не с 17:00 до 20:00, как планировали ранее, а с 16:00 до 21:00.
На время репетиций площадь Революции будут закрывать для пешеходов. при этом движение транспорта обещают не ограничивать.