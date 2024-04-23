Более 260 тысяч свердловчан имеют долги и не могут выехать за границу

По данным УФССП Свердловской области, более 260 тысяч жителей региона ограничены в праве выезда за пределы России из-за накопившихся долгов по различным категориям исполнительных производств. С начала 2024 года уральцы задолжали более 600 миллионов рублей.
«Ограничены в праве выезда за границу РФ 8,5 тысяч первоуральцев, 1,8 тысяч жителей Каменска-Уральского, 4 тысячи жителей Краснотурьинска и порядка 35 тысяч жителей Нижнего Тагила», — говорится в сообщении ведомства.
Узнать о наличии долгов и об имеющихся ограничениях в праве выезда за границу можно в режиме онлайн с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ГУФССП, а также «Госуслугах».