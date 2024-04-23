Из Челябинска запустят три дополнительных поезда к Чёрному морю

Отправиться на черноморское побережье южноуральцы могут не только на самолёте, но и на поезде, тем более что из Челябинска запускают три сезонных состава в южном направлении. Подробнее об их машршрутах и расписании рассказали в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.