Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Челябинска запустят три дополнительных поезда к Чёрному морю

Отправиться на черноморское побережье южноуральцы могут не только на самолёте, но и на поезде, тем более что из Челябинска запускают три сезонных состава в южном направлении. Подробнее об их машршрутах и расписании рассказали в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

Источник: Pchela.News

Уже с понедельника, 22 апреля, открылся маршрут из Челябинска в Адлер на поезде № 477/478. Сезонный рейс будет доступен всем желающим до 17 сентября.

С 25 апреля по 30 сентября из Челябинска в Новороссийск будет курсировать поезд № 455/456. А с 28 апреля железнодорожники запустят поезд № 463/464 из Челябинска до Имеретинского курорта. Он будет ходить до 1 октября.

Сезонные поезда будут отправляться через день. Продажа билетов открывается за 90 суток.

Напомним, что южноуральцам доступны не только курортные направления, но и возможность посетить самые красивые и популярные города страны. Так, с 3 июня между Челябинском и Калининградом начнёт курсировать сезонный поезд. А для тех, кто предпочитает любоваться летом природой Южного Урала, с 13 апреля запустили дополнительные электрички. Кроме того, в расписании нескольких пригородных поездов появились дополнительные остановки.

Ну, а если, ещё не определились, куда лучше поехать в этом году отдохнуть, то мы делимся идеями, где побывать в России, чтобы перезагрузиться и набраться хороших впечатлений.

туризм и отдых