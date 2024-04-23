Из Челябинска запустят три дополнительных поезда к Чёрному морю

Уже с понедельника, 22 апреля, открылся маршрут из Челябинска в Адлер на поезде № 477/478. Сезонный рейс будет доступен всем желающим до 17 сентября.
С 25 апреля по 30 сентября из Челябинска в Новороссийск будет курсировать поезд № 455/456. А с 28 апреля железнодорожники запустят поезд № 463/464 из Челябинска до Имеретинского курорта. Он будет ходить до 1 октября.
Сезонные поезда будут отправляться через день. Продажа билетов открывается за 90 суток.
Напомним, что южноуральцам доступны не только курортные направления, но и возможность посетить самые красивые и популярные города страны. Так, с 3 июня между Челябинском и Калининградом начнёт курсировать сезонный поезд. А для тех, кто предпочитает любоваться летом природой Южного Урала, с 13 апреля запустили дополнительные электрички. Кроме того, в расписании нескольких пригородных поездов появились дополнительные остановки.
Ну, а если, ещё не определились, куда лучше поехать в этом году отдохнуть, то мы делимся идеями, где побывать в России, чтобы перезагрузиться и набраться хороших впечатлений.