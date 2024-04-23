В одном из районов Ташкента на восемь часов отключат газ

По информации «Худудгаз пойтахт», топлива не будет с 10:00 до 18:00. В этот период специалисты проведут ремонтные работы.
Отключения затронут 1,7 тысячи физических потребителей и 19 оптовых клиентов.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня на массиве Карасу-2 в Мирзо-Улугбекском районе будет временно приостановлена подача природного газа, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
По информации «Худудгаз пойтахт», топлива не будет с 10:00 до 18:00. В этот период специалисты проведут ремонтные работы.
Отключения затронут 1,7 тысячи физических потребителей и 19 оптовых клиентов.