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В одном из районов Ташкента на восемь часов отключат газ

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня на массиве Карасу-2 в Мирзо-Улугбекском районе будет временно приостановлена подача природного газа, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По информации «Худудгаз пойтахт», топлива не будет с 10:00 до 18:00. В этот период специалисты проведут ремонтные работы.

Отключения затронут 1,7 тысячи физических потребителей и 19 оптовых клиентов.

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