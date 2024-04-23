Теперь официально: Казахстан и Таиланд подписали соглашение о постоянном безвизе

На встрече с таиландским коллегой казахстанский глава МИД Мурат Нуртлеу сказал, что соглашение предусматривает освобождение от визовых требований на период до 30 дней, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.
Соглашение вступит в силу после завершения внутригосударственных процедур.
Отмечается, что этот шаг призван поддержать развитие торгово-экономических, культурно-гуманитарных и туристических связей между двумя сторонами.
Казахстанцы и таиландцы, которые намерены пребывать на территории государства другой стороны более 30 календарных дней, должны получить соответствующую визу.
При этом стоит отметить, каждая из сторон соглашения сохраняет за собой право отказать во въезде гражданину государства другой стороны, которого она может счесть нежелательным, либо сократить или прекратить их пребывание на территории своего государства в соответствии с ее законодательством и правилами.
Между Казахстаном и Таиландом до этого действовал только временный безвиз, период которого таиландская сторона неоднократно продлевала.