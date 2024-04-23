Теперь официально: Казахстан и Таиланд подписали соглашение о постоянном безвизе

При этом стоит отметить, каждая из сторон соглашения сохраняет за собой право отказать во въезде гражданину государства другой стороны, которого она может счесть нежелательным, либо сократить или прекратить их пребывание на территории своего государства в соответствии с ее законодательством и правилами.