В Ташкентский аэропорт доставили новые амбулаторные лифты

Отметим, что Uzbekistan Airports ведет активную работу по обновлению и модернизации парка спецтранспорта. В частности, также приобретены новые машины для подвоза питьевой воды, перронные автобусы, ассенизационные машины, универсальные машины для уборки на аэродромном комплексе, машины для противообледенительной обработки самолетов, буксировщики воздушных судов, наземные установки кондиционирования воздуха в салоне воздушного судна и другая спецтехника.