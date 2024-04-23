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В Ташкентский аэропорт доставили новые амбулаторные лифты

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Uzbekistan Airports приобрела для столичного аэропорта два новых амбулаторных лифта. Они предназначены для посадки в самолет и высадки людей с ограниченными возможностями, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Амбулифт представляет собой вместительный крытый кузов, открывающийся с обеих сторон. Он предназначен для пассажиров в инвалидных колясках, лежачих пассажиров на носилках и сопровождающего персонала.

Всего на данный момент в столичном аэропорту используется четыре спецмашины.

Отметим, что Uzbekistan Airports ведет активную работу по обновлению и модернизации парка спецтранспорта. В частности, также приобретены новые машины для подвоза питьевой воды, перронные автобусы, ассенизационные машины, универсальные машины для уборки на аэродромном комплексе, машины для противообледенительной обработки самолетов, буксировщики воздушных судов, наземные установки кондиционирования воздуха в салоне воздушного судна и другая спецтехника.