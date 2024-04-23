В Пермском крае 23 апреля ждут максимальные температурные контрасты

В Пермском крае 23 апреля ждут максимальные перепады температуры воздуха с начала недели, они превысят 20 градусов.
По информации ГИС центра ПГНИУ, причиной перепадов станет масштабное перемещение воздушного фронта с запада-северо-запада на восток-юго-восток региона. На северо-восток продолжит поступать холодный воздух со стороны северных районов Западной Сибири.
«Под влиянием фронта наблюдаются локальные ливни и слабые грозы. Слабая гроза отмечена утром в районе Перми», — дополнили информацию синоптики.
На юго-западе Пермского края в районе Чайковского температура воздуха 23 апреля поднимется до +25 градусов. На востоке в районе Бисере она будет не выше +1…+3 градусов. В этой части Прикамья температура воздуха утром опустилась ниже 0 градусов, прошел переохлажденный дождь.
В Перми в течение дня синоптики прогнозируют температуру воздуха от +9 до +14 градусов. В разных частях города возможен температурный контраст до 5 градусов. Холоднее всего будет в Орджоникидзевском районе и Новых Лядах.