В Пермском крае 23 апреля ждут максимальные температурные контрасты

На юго-западе Пермского края в районе Чайковского температура воздуха 23 апреля поднимется до +25 градусов. На востоке в районе Бисере она будет не выше +1…+3 градусов. В этой части Прикамья температура воздуха утром опустилась ниже 0 градусов, прошел переохлажденный дождь.