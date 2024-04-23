Некоторые локации в Юнусабадском районе остались без света

По информации столичного филиала РЭС, перебои в электроснабжении могут наблюдаться в следующих махаллях Юнусабадского района:
«Адолат», «Биллур», «Кушчинор», «Мингчинор», «Нурмакон», «Собирабад», «Уч кахрамон», «Хасанбой», «Катта Хасанбой», «Хамкорабад», «Шарк хакикати», «Тикланиш», «Исламабад», «Узбекистон мустакиллиги», «Янги бог», «Юнус ота», «Севинч», «Ахмад Дониш», «Кадрдон», «Шоштепа», «Юртабад», «Увайси», «Кулол» и «Йуларик».
Аварийные бригады проводят работы по устранению неполадок.
Отметим, что из-за отключения электричества на некоторых дорожных перекрестках в районе наблюдаются пробки.