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Известный актер Сергей Безруков восхитился солнечным Ростовом

Актер Сергей Безруков поделился впечатлениями о погоде в Ростове-на-Дону.

Известный актер Сергей Безруков восхитился солнечным Ростовом-на-Дону. Небольшую видеопрогулку по центру донской столицы он опубликовал на своей странице в социальной сети.

— Идти в такую погоду во ВГИК просто потрясающе, — прокомментировал актер.

По словам актера, днем его ждала работа со студентами, а вечером в театре им. Горького — игра в спектакле «Казанова». Отметим, что Сергей Безруков часто приезжает в донскую столицу, ведь тут он обучает студентов актерскому мастерству. Во время каждого своего визита он публикует яркие кадры Ростова-на-Дону.