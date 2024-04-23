Известный актер Сергей Безруков восхитился солнечным Ростовом-на-Дону. Небольшую видеопрогулку по центру донской столицы он опубликовал на своей странице в социальной сети.
— Идти в такую погоду во ВГИК просто потрясающе, — прокомментировал актер.
По словам актера, днем его ждала работа со студентами, а вечером в театре им. Горького — игра в спектакле «Казанова». Отметим, что Сергей Безруков часто приезжает в донскую столицу, ведь тут он обучает студентов актерскому мастерству. Во время каждого своего визита он публикует яркие кадры Ростова-на-Дону.