Сбил самокатчик: что делать и как получить компенсацию

С приходом теплых дней на улицах города становится все больше людей на самокатах и велосипедах. Любители активного образа жизни не всегда аккуратны, а иногда чужая поездка может обернуться травмой для пешеходов. Tengri Life и юрист Надежда Гельдт рассказывают, как и куда обращаться, если вас сбил самокат.