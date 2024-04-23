Сбил самокатчик: что делать и как получить компенсацию

Первые действия
Специалист предупреждает, что на место происшествия сразу следует вызвать сотрудников полиции и скорую помощь.
«Сотрудники скорой помощи смогут установить факт травмирования и зафиксировать его на бумаге, что послужит вам доказательством в суде при обращении с требованием компенсации. Или вы можете сразу обратиться в больницу, главное, чтобы врачи установили, что травмы были получены из-за действий самокатчика или велосипедиста».
Компенсация
При получении травм лицо имеет полное право получить компенсацию: за лечение, за вред имуществу, например, вы разбили телефон, за потерю заработка, если из-за сложившейся ситуации вы не выполнили свои обязательства и потеряли доход, а также за моральный ущерб.
«Чтобы получить компенсацию, необходимо обратиться в суд, который уже установит размер компенсации и привлечет виновного к ответственности. Помните, что к исковому заявлению нужно приложить все имеющиеся доказательства факта правонарушения, а также доказательства причиненного ущерба: справка из больницы, оценка состояния имущества или чек за ремонт поврежденного имущества».
Как отметила юрист, если самокатчик или велосипедист скрылся с места происшествия, то сотрудники полиции могут найти виновного с помощью камер видеонаблюдения, а также через сервис кикшеринга, то есть компании, которая предоставляет самокаты.
К какой ответственности привлекут винового?
Кодекс «Об административных правонарушениях» (статья 615) устанавливает административную ответственность в виде штрафа в размере 10 МРП (36 920 тенге — прим.) за невыполнение участниками дорожного движения требований правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью, не имеющее признаков уголовно наказуемого деяния, либо причинившее материальный ущерб.
«Рекомендую сначала дождаться привлечения лица к административной ответственности, а после уже обратиться в суд с требованием компенсации, так как вина велосипедиста или самокатчика уже будет установлена».
В прошлом году заработал новый закон «О дорожном движении», который включил в себя новые правила для водителей мопедов и электросамокатов.