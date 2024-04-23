В Волгограде из-за реконструкции ЦУМа временно закроют музей «Память»

По сообщению представителей музея-заповедника «Сталинградская битва», с 13 мая 2024 года музей «Память» временно закроют для посетителей. Это связано с капитальной реконструкцией здания Центрального универмага. Окончание работ на этом объекте запланировано на 2027 год.
После комплексного обновления в здании появится историко-культурный центр с музеем изобразительных искусств имени Ильи Машкова.
Экспозиция музея «Память» останется в исторической зоне, где зимой 1943 года пленили генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса.
Добавим, что решение о передаче помещения ЦУМа музею изобразительных искусств принято губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Инициативу главы региона поддержал Президент РФ Владимир Путин.