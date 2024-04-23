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Стали известны новые даты ЕГЭ-2024 в Омской области

Сроки проведения ЕГЭ-2024 в Омской области, как и везде в России, изменились.

Это связано с проведением пересдач по единому госэкзамену — эта возможность будет реализована уже в этом году.

С инициативой позволить пересдать ЕГЭ по одному учебному предмету выступил президент РФ Владимир Путин в обращении Федеральному Собранию. Впрочем даты по основным экзаменам не изменятся.

Обновлённое расписание ЕГЭ-2024 теперь следующее:

Основная часть:

  • 23 мая — география, литература, химия;
  • 28 мая — русский язык;
  • 31 мая — математика, базовый и профильной уровень;
  • 4 июня — обществознание, физика;
  • 7 и 8 июня — информатика и ИКТ, иностранный язык (устная часть);
  • 11 июня — биология, история, иностранный язык (письменная часть).

Резервные дни:

  • 13 июня — география, литература, обществознание, физика;
  • 17 июня — русский язык;
  • 18 июня — иностранный язык (устная часть), история, химия;
  • 19 июня — биология, иностранный язык (письменная часть), информатика;
  • 20 июня — ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;
  • 21 июня — по всем учебным предметам.

Пересдать ЕГЭ можно будет 4 и 5 июля. Как сообщили в пресс-службе Минобра Омской области, сделать это смогут все выпускники текущего года без исключения. При этом действителен будет результат пересдачи. Выбрать лучшие баллы не получится — первый полученный результат по пересдаваемому предмету будет аннулирован.

образование