Стали известны новые даты ЕГЭ-2024 в Омской области

Пересдать ЕГЭ можно будет 4 и 5 июля. Как сообщили в пресс-службе Минобра Омской области, сделать это смогут все выпускники текущего года без исключения. При этом действителен будет результат пересдачи. Выбрать лучшие баллы не получится — первый полученный результат по пересдаваемому предмету будет аннулирован.