Стали известны новые даты ЕГЭ-2024 в Омской области

Это связано с проведением пересдач по единому госэкзамену — эта возможность будет реализована уже в этом году.
С инициативой позволить пересдать ЕГЭ по одному учебному предмету выступил президент РФ Владимир Путин в обращении Федеральному Собранию. Впрочем даты по основным экзаменам не изменятся.
Обновлённое расписание ЕГЭ-2024 теперь следующее:
Основная часть:
- 23 мая — география, литература, химия;
- 28 мая — русский язык;
- 31 мая — математика, базовый и профильной уровень;
- 4 июня — обществознание, физика;
- 7 и 8 июня — информатика и ИКТ, иностранный язык (устная часть);
- 11 июня — биология, история, иностранный язык (письменная часть).
Резервные дни:
- 13 июня — география, литература, обществознание, физика;
- 17 июня — русский язык;
- 18 июня — иностранный язык (устная часть), история, химия;
- 19 июня — биология, иностранный язык (письменная часть), информатика;
- 20 июня — ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;
- 21 июня — по всем учебным предметам.
Пересдать ЕГЭ можно будет 4 и 5 июля. Как сообщили в пресс-службе Минобра Омской области, сделать это смогут все выпускники текущего года без исключения. При этом действителен будет результат пересдачи. Выбрать лучшие баллы не получится — первый полученный результат по пересдаваемому предмету будет аннулирован.