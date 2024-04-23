На реках Прикамья уровень воды приближается к среднемноголетнему максимуму

Гидропост Сылвенск на реке Сылве зафиксировал выход на пик половодья с уровнем воды 599 см. На реках Иньве в Кудымкаре за вчерашний день уровень воды составил 450 см, на Чусовой в Лямино (510 см), на Яйве у села Усть-Гум (450 см). Как пояснили в ГИС центре ПГНИУ, формирование пика произойдет уже 23 апреля, он будет близким к среднемноголетнему максимуму.