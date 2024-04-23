На реках Прикамья уровень воды приближается к среднемноголетнему максимуму

На реках Пермского края началась активная фаза формирования весеннего половодья. На большинстве их них сохраняется умеренная интенсивность подъема уровня воды, на нескольких реках уже сегодня ждут достижения пика половодья.
Гидропост Сылвенск на реке Сылве зафиксировал выход на пик половодья с уровнем воды 599 см. На реках Иньве в Кудымкаре за вчерашний день уровень воды составил 450 см, на Чусовой в Лямино (510 см), на Яйве у села Усть-Гум (450 см). Как пояснили в ГИС центре ПГНИУ, формирование пика произойдет уже 23 апреля, он будет близким к среднемноголетнему максимуму.
Приток воды в Камское водохранилище за 21 апреля увеличился до 7600 куб м/с. Своего максимума он достигнет
По сообщению краевого МЧС, из-за приближения пика половодья на территории Чусовского городского округа с 17:00 22 апреля ввели режим повышенной готовности. В муниципалитете усилят контроль за состоянием окружающей среды, прогнозированием возникновения чрезвычайных ситуаций и их масштабов. При необходимости введут круглосуточное дежурство.