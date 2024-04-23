Экс-депутат Заксобрания Прикамья Телепнёв останется в колонии-поселении

Экс-депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнёв останется в колонии-поселении, сообщает «Ъ-Прикамье».
По данным издания, ходатайство рассматривалось 22 апреля в Соликамске. Бывший депутат просил заменить отбывание наказания в колонии-поселении на принудительные работы. Производство по материалу было прекращено.
Ранее Телепнёв пытался добиться перевода из колонии строгого режима в колонию-поселение. Сайт perm.aif.ru рассказывал о том, что 18 марта суд одобрил его ходатайство. 19 марта мужчина подал прошение о замене колонии на исправительные работы.
Напомним, экс-депутат отбывает наказание за хулиганство в пермском баре «Наташа». Суд установил, что Телепнёв кинул ведёрко для льда и стул в барную стойку, из-за чего пострадали посетители бара. Ранее мужчина уже имел судимость за избиение музыканта DJ Smash.