Экс-депутат Заксобрания Прикамья Телепнёв останется в колонии-поселении

Напомним, экс-депутат отбывает наказание за хулиганство в пермском баре «Наташа». Суд установил, что Телепнёв кинул ведёрко для льда и стул в барную стойку, из-за чего пострадали посетители бара. Ранее мужчина уже имел судимость за избиение музыканта DJ Smash.