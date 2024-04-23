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Поисковики Молдовы просят офицеров встать в почетный караул на погребении советских солдат

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. Министерство обороны Молдовы отказалось участвовать в церемонии перезахоронения останков красноармейцев, павших на молдавской земле в годы Великой Отечественной войны, об этом заявил глава Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.

Источник: Sputnik.md

«Министерство обороны Республики Молдова на минувшей неделе, в нарушение действующего законодательства и норм морали, отказалось принимать участие в церемонии захоронения погибших при исполнении воинского долга солдат».

отметил он.

В этой связи молдавские поисковики, усилиями которых в ходе специальных поисковых операций были найдены останки советских воинов, обратились ко всем гражданам Молдовы, имеющим право ношения военной формы, принять участие в церемонии погребения на Шерпенском плацдарме.

«Поисковое движение Молдовы обращается ко всем гражданам, имеющим право ношения военной формы, с просьбой принять участие в воздании воинских почестей погибшим за освобождение страны от фашизма солдатам Красной армии. В этой связи поисковики обращаются к Союзу офицеров РМ, Союзу ветеранов войны в Афганистане и другим организациям, ко всем кто имеет право на ношение военной формы, встать в почетный караул на церемонии прощания с павшими героями».

отмечается в обращении, которое в соцсетях распространил Алексей Петрович.

Поисковики обратились также и к офицерам Национальной армии, к сотрудникам полиции, к спасателям, «ко всем, кто не забыл, что такое честь мундира».

«Вспомните, чьи Вы внуки и правнуки, вспомните, что Ваши деды одолели фашизм», — отмечается в обращении.

Минобороны Молдовы официально отказало Поисковому движению страны в выделении почетного караула, салютной команды и военного оркестра для церемонии захоронения советских воинов, павших в боях за освобождение Молдавии от фашизма 80 лет назад.

Церемония захоронения останков советских солдат, павших в борьбе с фашизмом, состоится 27 апреля на Шерпенском плацдарме.