Поисковики Молдовы просят офицеров встать в почетный караул на погребении советских солдат

«Поисковое движение Молдовы обращается ко всем гражданам, имеющим право ношения военной формы, с просьбой принять участие в воздании воинских почестей погибшим за освобождение страны от фашизма солдатам Красной армии. В этой связи поисковики обращаются к Союзу офицеров РМ, Союзу ветеранов войны в Афганистане и другим организациям, ко всем кто имеет право на ношение военной формы, встать в почетный караул на церемонии прощания с павшими героями».