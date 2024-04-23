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На посадку цветов в столице выделили почти 8 миллиардов сумов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Хокимият Ташкента выделил почти 8 миллиардов сумов на закупку и посадку цветов в столице, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Соответствующий документ 22 апреля подписал глава администрации Шавкат Умурзаков. В общей сложности будет выделено 7,9 миллиарда сумов из дополнительных источников местного бюджета.

Сумму распределят следующим образом:

  • специализированному управлению по ремонту ирригационного хозяйства и объектов озеленения — 3,2 миллиарда сумов;
  • специализированному управлению по благоустройству центральных площадей — 1,5 миллиарда сумов;
  • специализированному управлению по обслуживанию правительственных объектов — 500 миллионов сумов;
  • районным управлениям благоустройства — 2,7 миллиарда сумов.

экономика