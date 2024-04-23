На посадку цветов в столице выделили почти 8 миллиардов сумов

Соответствующий документ 22 апреля подписал глава администрации Шавкат Умурзаков. В общей сложности будет выделено 7,9 миллиарда сумов из дополнительных источников местного бюджета.
Сумму распределят следующим образом:
- специализированному управлению по ремонту ирригационного хозяйства и объектов озеленения — 3,2 миллиарда сумов;
- специализированному управлению по благоустройству центральных площадей — 1,5 миллиарда сумов;
- специализированному управлению по обслуживанию правительственных объектов — 500 миллионов сумов;
- районным управлениям благоустройства — 2,7 миллиарда сумов.