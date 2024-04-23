Еще три района Беларуси введут запрет на алкоголь во время выпускных

Червенский район Минской области запретит реализацию алкоголя с 08:00 25 мая до 08:00 26 мая, а также с 08:00 14 июня до 08:00 15 июня. В первом случае запрет связан с проведением мероприятий, направленных на пропаганду ЗОЖ и профилактику пьянства, во втором — с проведением в школах выпускных вечеров.