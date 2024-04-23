Еще три района Беларуси введут запрет на алкоголь во время выпускных

Червенский район Минской области запретит реализацию алкоголя с 08:00 25 мая до 08:00 26 мая, а также с 08:00 14 июня до 08:00 15 июня. В первом случае запрет связан с проведением мероприятий, направленных на пропаганду ЗОЖ и профилактику пьянства, во втором — с проведением в школах выпускных вечеров.
Белыничский район Могилевской области в свою очередь решил сделать дни трезвости 25 мая (с 00:00 до 24:00), 14 июня (с 00:00 до 24:00), а также 2 сентября (с 00:00 до 24:00).
В Шарковщинском районе Витебской области не будут продавать спиртное в розницу 25 мая (в связи с последним звонком в школах) и 14 мая (выпускные вечера). Ограничение будет действовать сутки — с 00:00 до 24:00.
Традиционно мера не коснется продажи алкогольных напитков в объектах общественного питания в розлив, а также для проведения ритуальных обрядов, свадебных и юбилейных торжеств.