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Еще три района Беларуси введут запрет на алкоголь во время выпускных

МИНСК, 23 апр — Sputnik. На территории трех районов Беларуси будет ограничена продажа спиртных напитков в некоторые дни, соответствующие постановления местных исполнительных комитетов опубликованы во вторник на национальном правовом интернет-портале.

Источник: Sputnik.by

Червенский район Минской области запретит реализацию алкоголя с 08:00 25 мая до 08:00 26 мая, а также с 08:00 14 июня до 08:00 15 июня. В первом случае запрет связан с проведением мероприятий, направленных на пропаганду ЗОЖ и профилактику пьянства, во втором — с проведением в школах выпускных вечеров.

Белыничский район Могилевской области в свою очередь решил сделать дни трезвости 25 мая (с 00:00 до 24:00), 14 июня (с 00:00 до 24:00), а также 2 сентября (с 00:00 до 24:00).

В Шарковщинском районе Витебской области не будут продавать спиртное в розницу 25 мая (в связи с последним звонком в школах) и 14 мая (выпускные вечера). Ограничение будет действовать сутки — с 00:00 до 24:00.

Традиционно мера не коснется продажи алкогольных напитков в объектах общественного питания в розлив, а также для проведения ритуальных обрядов, свадебных и юбилейных торжеств.

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