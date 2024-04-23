На западе Казахстана ситуация усложнилась — МЧС РК

На заседании правительства было заслушан доклад о паводковой ситуации. В Атырауской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях ликвидация паводков продолжается. На западе страны обстановка осложнилась на фоне сбросов воды из Ириклинского водохранилища (Россия) в реку Жайык, сообщает ИА El.kz.