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На западе Казахстана ситуация усложнилась — МЧС РК

На заседании правительства было заслушан доклад о паводковой ситуации. В Атырауской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях ликвидация паводков продолжается. На западе страны обстановка осложнилась на фоне сбросов воды из Ириклинского водохранилища (Россия) в реку Жайык, сообщает ИА El.kz.

Источник: Ukimet

В областях Абай, Ұлытау, Павлодарской, Карагандинской, Акмолинской и Костанайской обстановка стабильная, уровень воды в местных реках постепенно снижается. Угрозы подтопления населенных пунктов нет.

Вопросы жизнеобеспечения населенных пунктов в зонах ЧС решаются оперативно. Это касается доставки питьевой воды, восстановления энергоснабжения и транспортного сообщения.
С начала ликвидации паводков откачано порядка 11,6 млн кубометров талых вод, уложено более 5 млн ед. мешкотары.

В ликвидации последствий паводков участвует свыше 32 тыс. человек, порядка 5 тыс. единиц техники, 310 плавсредств и 13 вертолетов.

Для проведения непрерывных аварийных и неотложных работ в 10 регионах было оперативно разбронировано большое количество специальной техники, а также другое имущество.

МЧС круглосуточно продолжается мониторинг за водохранилищами, принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности граждан и снижению рисков подтоплений.