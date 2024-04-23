Жителей двух населенных пунктов под Воронежем предупредили о затоплении

Об этом 22 апреля появилось сообщение в телеграм-канале «Эколог36».
Специалисты регионального министерства природы и воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) провели анализ наивысшего уровня реки Дон. На данный момент он составляет наивысший уровень. Сотрудники ЦГМС связали это с рекордным паводком на Урале.
В связи с максимальным уровнем реки Дон в зону подтоплении и затопления могут попасть Ямное и Медовка в Воронежской области. Местных жителей предупредили о возможном повреждении земельных участков и зданий от водного потока реки Дон.
— Кроме того, проводимая активная застройка поймы реки строениями и сооружениями приведет к сужению поймы и, как следствие, образованию подпорных уровней, которые повысят угрозу затопления, — уточнили экологи.