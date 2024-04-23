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Жителей двух населенных пунктов под Воронежем предупредили о затоплении

В зоне затопления и подтопления могут оказаться жители села Ямное и деревни Медовки в Рамонском районе.

Об этом 22 апреля появилось сообщение в телеграм-канале «Эколог36».

Специалисты регионального министерства природы и воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) провели анализ наивысшего уровня реки Дон. На данный момент он составляет наивысший уровень. Сотрудники ЦГМС связали это с рекордным паводком на Урале.

В связи с максимальным уровнем реки Дон в зону подтоплении и затопления могут попасть Ямное и Медовка в Воронежской области. Местных жителей предупредили о возможном повреждении земельных участков и зданий от водного потока реки Дон.

— Кроме того, проводимая активная застройка поймы реки строениями и сооружениями приведет к сужению поймы и, как следствие, образованию подпорных уровней, которые повысят угрозу затопления, — уточнили экологи.

МЧС