Калининградские таможенники изъяли партию «санкционки» весом более 4,5 тонн

«В ходе таможенного контроля после выпуска товаров в складском помещении в поселке Чернышевское Нестеровского района сотрудники Калининградской областной таможни обнаружили санкционную сельскохозяйственную продукцию: апельсины, киви, цветную капусту, голубику, малину, кольраби, авокадо, томаты-черри и др., общим весом свыше 4500 килограммов. Таможенники выяснили, что товар был иностранного производства, отсутствовала маркировка на русском языке», — заявили в пресс-службе Калининградской областной таможни.